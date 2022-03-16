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الأربعاء 16 آذار 2022 ساعة 15:47

الصحة الإيرانية تسجل 109 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 109 حالات وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم الأربعاء 16 آذار/مارس، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و289 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3 آلاف و10 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و133 الفا و139شخصا.

وأضافت أن الفين و360 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و798 الفا و350 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و465 الفا و536 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
رقم : 984130
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