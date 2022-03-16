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الأربعاء 16 آذار 2022 ساعة 16:40

الحراك الجنوبي يدين إعدام السعودية 81 شخصا بينهم 7يمنيين

الحراك الجنوبي يدين إعدام السعودية 81 شخصا بينهم 7يمنيين
وأكد المكوّن، في اجتماع لأمانته العامة اليوم برئاسة أمين عام المكون سعيد عمر باكحيل، أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الإجرام للنظام السعودي، مستغربا الصمت والموقف المخزي للمجتمع الدولي تجاها.

وفي الاجتماع، الذي حضره رؤساء الدوائر التابعة لأمانة المكوّن، تم مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمة ذلك تصعيد دول العدوان العسكري والاقتصادي، ومنع السفن المحملة بالمشتقات النفطية من دخول ميناء الحديدة .

ودعت الأمانة العامة أبناء الشعب اليمني إلى التحلي بالوعي والإدراك لإفشال مخططات دول العدوان ومرتزقتهم، الهادفة إلى إرباك الجبهة الداخلية، وحرف بوصلة السخط عن المتسبب الحقيقي في ما يعانيه الشعب اليمني من أزمات وكوارث، ناتجة عن العدوان الغاشم والحصار الجائر، الذي يفرضه الغزاة المعتدون على اليمن وشعبها.

كما بارك الاجتماع للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى عملية "كسر الحصار الأولى" في العمق السعودي، داعيا إلى الاستمرار في توجيه الضربات الموجعة في عمق العدو، حتى يجنح للسلم، ويعود عن غيه وعدوانه وحصاره.

وكان الاجتماع ناقش خطة عمل وبرامج وأنشطة فروع المكون في المحافظات، وتفعيلها ضمن الإطار الوطني، وكذا الاستعدادات والتحضيرات للاحتفاء بيوم الصمود الوطني 26 مارس.
رقم : 984135
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