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الأربعاء 16 آذار 2022 ساعة 17:45

السلطات المغربية تقول انها اعتقلت 'خلية داعشية'

السلطات المغربية تقول انها اعتقلت
وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المكلف بمحاربة الإرهاب، أنه جرى توقيف 5 مشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بمنطقة مراكش.

وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان له، أن "عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين مكنت من حجز معدات ودعامات إلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم "داعش" الإرهابي، فضلا عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام".

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء الخلية الخمسة الموالين لتنظيم "داعش"، انخرطوا في "التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده التنظيم الإرهابي، فضلا عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، واستحلال العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية".

ومع أنّ المغرب لم يتعرض سوى لهجوم واحد خلال السنوات العشر الماضية (مقتل سائحتين إسكندنافيتين عام 2018) إلا أن المسؤولين المغاربة يرون أن الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة، والتي تجند وتدرب أتباعها عبر الإنترنت، تمثل أكبر خطر على البلاد، وأن موقعه يجعله هدفا للجماعات المتمركزة في تلك المنطقة. كما يبدي المسؤولون المغاربة قلقا لافتا من انتقال بعض المغاربة الذين انضموا لتنظيم "داعش" في الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل.

والى الآن أعلنت السلطات الأمنية المغربية عن اعتقال ما مجموعه 210 خلايا إرهابية، وإيقاف ما يزيد على 4304 أشخاص خلال ذلك، دون الاعلان عن مصيرهم أو طريقة محاكماتهم.
مصدر : وكالات
رقم : 984142
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