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الأربعاء 16 آذار 2022 ساعة 18:25

قيادي بالحشد: ما حدث في البحرين كارثة بحق الإنسانية

قيادي بالحشد: ما حدث في البحرين كارثة بحق الإنسانية
وقال القيادي في الحشد الشعبي ابو موسى السلماوي، اليوم الاربعاء، في كلمة له القاها خلال الحفل، إن "السعودية قمعت المتظاهرين بطلب من السلطات البحرينية"، مؤكدا أن "ما حدث في البحرين قبل 11 عاما كارثة بحق الإنسانية وليس هناك من يستنكر هذه الحادثة".

وأضاف السلماوي أن "النظام السعودي أعدم 82 شابا يطالب بحقوقه المشروعة وسط صمت من منظمات حقوق الإنسان".

فيما أكدت النائب منتهى عبد الوهاب، والتي حضرت الحفل أن "الاحتلال السعودي للبحرين مارس ابشع انواع القتل والتنكيل بالشعب".

يأتي ذلك بعد إقامة أهالي مدينة البصرة مجلسا للعزاء تضامنا مع أهالي شهداء القطيف في السعودية.
مصدر : وكالات
رقم : 984144
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