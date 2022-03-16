الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 آذار 2022 ساعة 18:58

إحتفال دبلوماسي بعيد النوروز في مبنى الخارجية الإيرانية

إحتفال دبلوماسي بعيد النوروز في مبنى الخارجية الإيرانية
وأقيم هذا الاحتفال الدبلوماسي، اليوم الأربعاء برعاية وزير الخارجية "حسين أميرعبداللهيان"، ومشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية، في النادي الدبلوماسي بمبنى الخارجية في طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في كلمة خلال الحفل: "سنحاول التحدث بلغة الفن والشعر والموسيقى اليوم.. ألف مبروك بقدوم الربيع، وأرحب من جديد بالنيابة عن الوزارة ووزير الخارجية وأزواجهم المحترمين بالضيوف الأعزاء.. أنا سعيد للغاية لأننا في بداية القرن الشمسي الجديد، نستضيف مسؤولين رفيعي المستوى وعائلاتهم المحترمة."

وقال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "نوروز طقوس قديمة ودائمة لها تاريخ مجيد تشترك فيه الدول من جيهون إلى نهر الفرات ومن غرب الصين إلى الأناضول ومن شبه القارة الهندية وأفغانستان في الشرق إلى بلاد ما بين النهرين في بلاد الرافدين ومن شينجيانغ وآسيا الوسطى في شمال الشرق إلى السفوح الشمالية للقوقاز الكبرى في الشمال إلى آسيا الصغرى في الشمال الغربي".

وأضاف: لقد تم الاحتفال بعيد النوروز منذ آلاف السنين على هضبة إيران وبين القبائل والأمم المشتركة بالحضارة، وكيف كان أجدادنا اصحاب ذوق لدرجة أنهم يجددون الاحتفال في وقت الاعتدال الربيعي كل عام .

وأوضح: النوروز يعني بداية جديدة، والإيرانيون مثل كل الأمم في هذا المجال الحضاري المشترك يحتفلون بكل بداية، والقرن الشمسي الجديد الذي يتزامن مع بداية الحكومة الجديدة والسياسة الخارجية الجديدة، أضاف معنى وسعادة مضاعفة لنا.

وقال خطيب زاده: "نعتقد أن النوروز والقرن الجديد هما بداية الأعمال العظيمة لمجال حضارتنا المشتركة، وبمعنى أكثر دقة، سوف تتجلى سياسة الجوار لدينا في هذا المجال.. وأظهر أسلافنا، الذين لعبوا دورا رئيسيا في بناء الحضارة الإنسانية وربطوا الشرق بالغرب والغرب بالشرق، قيمهم التاريخية والثقافية الراقية في سياق هذا التبادل. وفي ظل جهودهم نجلس جميعا على طاولة هذه الحضارة الإنسانية المشتركة اليوم."

وقال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "كان صدقهم وحكمتهم وفكرهم أننا جميعا نعرف ونريد النوروز من أنفسنا ومن أجل أنفسنا ومن أجل بعضنا البعض.. مهرجان الطبيعة هذا، الذي هو قبل كل شيء رسول السعادة والسلام والصداقة، هو فرصة للاستفادة والاحتفال بتعزيز أسسنا الإنسانية المشتركة.. يحتاج العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعوة حضارية للسلام والحوار والتعايش السلمي بناء على القواسم المشتركة الثقافية، ويمكننا أن نجعل تاريخا مشتركا أفضل من ذي قبل."

وتابع خطيب زاده: "السياسة الخارجية للحكومة الشعبية للدكتور رئيسي تنوي تحديد مستقبل مشترك في هذه المنطقة على أساس هذه المكونات المشتركة، بحيث تصبح الصداقات واللطف أكثر واقعية وتتعزز الوحدة بين الأمم الوفية لهذه الطقوس والاداب المشتركة العريقة".
رقم : 984153
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
السيد نصر الله: معركتنا في الإنتخابات المقبلة إنجاح حلفائنا
السيد نصر الله: معركتنا في الإنتخابات المقبلة إنجاح حلفائنا
16 آذار 2022
غضب شعبي في البحرين... وإرهاب سعودي بحق أهالي ضحايا المجزرة الثالثة
غضب شعبي في البحرين... وإرهاب سعودي بحق أهالي ضحايا المجزرة الثالثة
16 آذار 2022
رسائل وآثار استراتيجية لهجوم الحرس الثوري الصاروخي على مقر الموساد
رسائل وآثار استراتيجية لهجوم الحرس الثوري الصاروخي على مقر الموساد
16 آذار 2022
لماذا يعجز الجيش الأمريكي عن الدفاع عن مراكز التجسس الصهيونية في كردستان العراق؟
لماذا يعجز الجيش الأمريكي عن الدفاع عن مراكز التجسس الصهيونية في كردستان العراق؟
16 آذار 2022
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
16 آذار 2022
قاآني: بات الصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع
قاآني: بات الصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع
15 آذار 2022
اللواء سلامي: سنقطع أيدي أعداء إيران
اللواء سلامي: سنقطع أيدي أعداء إيران
15 آذار 2022
العميد مؤمني: الحظر يعرقل مكافحة ايران للشبكات الدولية لتهريب المخدرات
العميد مؤمني: الحظر يعرقل مكافحة ايران للشبكات الدولية لتهريب المخدرات
15 آذار 2022
سرقة القمح والنفط السوريّ من قبل أميركا.. حصار آخر وأهداف خبيثة
سرقة القمح والنفط السوريّ من قبل أميركا.. حصار آخر وأهداف خبيثة
15 آذار 2022
"إسرائيل" وفوبيا انفجار الساحة الفلسطينيّة.. ما مدى احتماليّة حدوث ذلك؟
"إسرائيل" وفوبيا انفجار الساحة الفلسطينيّة.. ما مدى احتماليّة حدوث ذلك؟
15 آذار 2022
هل الانتقادات الخجولة للمجتمع الدولي ستوقف السعودية عن جرائمها
هل الانتقادات الخجولة للمجتمع الدولي ستوقف السعودية عن جرائمها
15 آذار 2022
تدمير مركز صهيوني مهم في أربيل... إنه الحضور الرسمي الخامس لـ "فاتح 110" في العمليات الخارجية
تدمير مركز صهيوني مهم في أربيل... إنه الحضور الرسمي الخامس لـ "فاتح 110" في العمليات الخارجية
15 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غضب شعبي في البحرين... وإرهاب سعودي بحق أهالي ضحايا المجزرة الثالثة
رسائل وآثار استراتيجية لهجوم الحرس الثوري الصاروخي على مقر الموساد
لماذا يعجز الجيش الأمريكي عن الدفاع عن مراكز التجسس الصهيونية في كردستان العراق؟
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً