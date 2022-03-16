صافرات الانذار تدوي في قاعدة أمريكية قرب مطار بغداد

وقال المصدر، اليوم الأربعاء، في حديث لـ"العهد"، دوي صافرات الانذار سمع في قاعدة فيكتوريا بالقرب من مطار بغداد الدولي".



وبين، أن "القاعد شهدت حالة تأهب عالية تحسباً لطارئ"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.