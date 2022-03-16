إيران تحذر من نتائج الحظر على النساء والأطفال

جاء ذلك في كلمة ألقتها خزعلي الثلاثاء خلال الاجتماع الـ66 للجنة المعنية بوضع المرأة بمنظمة الأمم المتحدة، أشارت فيها إلى الدور الكبير للمرأة في الإدارة العامة للشؤون والأنشطة الخاصة بالبيئة، وقالت: إن النساء يشغلن ربع مناصب الإدارة العامة للبيئة في البلاد وتبوأن منصب رئاسة منظمة البيئة لـ4 دورات، فضلا عن أن النساء يشغلن منصب المدير التنفيذي للكثير من الشركات المعرفية البيئية والبيوتكنولوجية والطاقوية.



وأضافت أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتولى منصب المنسقة لفريق العمل النسوي لاتحاد "آيورا" الاقتصادي، قامت بالتخطيط وتقديم الخدمات في ظروف التغييرات المناخية ليس فقط للمواطنين بل أيضا لمئات آلاف الأشخاص الذين لجاوا إلى إيران من الدول الجارة لأسباب مثل الحروب المفروضة والجفاف والكوارث الطبيعية وأمثالها، خاصة في مجالات التربية والصحة وسلامة النساء والأطفال.



وتابعت مساعدة رئيس الجمهورية أن: هذا الاجتماع يسعى من أجل المساواة الجنسانية بين الرجال والنساء ولكن ينبغي التساؤل هل أن النساء متساويات بينهن في هذا العالم ليسعين للمساواة مع الرجال؟ ولو تعرضت النساء للأضرار بسبب ضغوط الحروب والإرهاب والكوارث الطبيعية هل أن تعامل المحافل الدولية والأبواق الإعلامية متساو معهن أم أن اللون والعرق والمنطقة الجغرافية وفي جملة واحدة "القدرة السياسية" ستشطب على أي تساو.



وقالت: أود التنويه إلى نقطة وهي أن الكثير من الشركات والمراكز المتعلقة بالبيئة تخضع لأشد إجراءات الحظر، وهنا أطرح هذا التساؤل وهو هل أن التزامات البيئية للدول ومنها الالتزام بنقل التكنولوجيا من دول الشمال إلى الجنوب والتعهد بالتعاون مع الدول، قابلة للتنفيذ والاستمرار في ظل وجود إجراءات قسرية أحادية خاصة الحظر الاقتصادي.



وتساءلت خزعلي: ألا يجعل عدم تنفيذ هذه الالتزامات، مصاعب أمام النساء في مواجهة المشاكل البيئية والأزمات الناجمة عن التغييرات المناخية.



وحتمت مساعدة رئيس الجمهورية تصريحها بالتساؤل: ألم يحن الوقت لنشهد المزيد من الوعي واليقظة من قبل المحافل الدولية والإقليمية وكذلك ردود أفعال الدول الأعضاء في المجتمع العالمي تجاه التأثيرات والنتائج السلبية للحظر خاصة على النساء والأطفال في الدول الخاضعة للحظر؟