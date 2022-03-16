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الأربعاء 16 آذار 2022 ساعة 19:46
العراق.. الحلبوسي يدعو للإسراع بتحويل حلبجة إلى محافظة
وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "نقف إجلالاً للأرواح البريئة التي راحت ضحية مجزرة حلبچة، مستذكرين نضال شعبنا الكردي وصبره وتضحياته".
وأضاف، "بهذه المناسبة ندعو إلى الإسراع في حسم الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى محافظة إكراماً لشهدائها وأهلها".
مصدر :
وكالات
رقم :
984162
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