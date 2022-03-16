القبض على 8 عناصر من ’داعش’ في 6 محافظات عراقية

وقال رسول في بيان، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من القاء القبض على (8) عناصر من عصابات داعش الارهابية في (٦) مُحافظات عراقية".



وتابع، "حيثُ أبتدأ رجال الجهاز بواجباتهم النوعية في أطراف ومركز العاصمة العراقية بغداد والتي أُلقي القبض فيها على عُنصرين من داعـش".



وأضاف رسول أن "عمليات نفذت في كُل من مُحافظات { الأنبار- الفلوجة ، صلاح الدين - الشرقاط، ديالى ، كركوك - الحويجة أسفرت عن إلقاء القبض على (٤) إرهابيين ".



ومضى بالقول، "بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية بكُردستان العراق تم إلقاء القبض على عُنصرين من المُنتمين لداعـش".





