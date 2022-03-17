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الخميس 17 آذار 2022 ساعة 09:06

زلزال هرمزكان... لاخسائر في الارواح وإعادة الخدمات الى جميع مناطق الزلزال

زلزال هرمزكان... لاخسائر في الارواح وإعادة الخدمات الى جميع مناطق الزلزال
وضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، فجر الخميس، مدينة بستك غرب محافظة هرمزكان (جنوب ايران).

ووقع الزلزال في الساعة 02:45:44 بالتوقيت المحلي (11:15:44 بتوقيت غرينتش) على بعد 58 كيلومترا شمال غرب مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان، وعلى عمق 10 كيلومترات عن سطح الارض.

وقال حاكم مدينة بستك، لم يسفر هذا الزلزال عن خسائر بالارواح وأغلب الاضرار التي وقعت في مركز الزلزال تتمثل في حدوث تصدعات في المنازل وانقطاع الكهرباء الذي تم اعادته الى المنطقة ولايوجد حاليا أي انقطاع للكهرباء في جميع قرى المنطقة.

يتبع ...
رقم : 984230
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