الاتحاد الأوروبي ينفي اعتزامه وضع 'أنصار الله' في قائمة عقوبات جديدة

وقال بوينو في تغريدةٍ في "تويتر":‏ "ليس صحيحاً أن الاتحاد الأوروبي سيضع حركة أنصار الله في قائمة عقوبات جديدة"، مضيفاً أنّ الاتحاد "تبنّى العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة"، و"لم يضع أي عقوبات جديدة أو إضافية".



وأكد أنّ "مجلس الأمن فرض حظراً على الأسلحة المقدمة إلى حركة "أنصار الله" ككيان، ولم "يفرض حظراً على السفر أو على إتاحة التمويل للحركة، ولم يجمّد أصول التابعين لها".



وفي الـ 28 من شباط/ فبراير الماضي، جدّد مجلس الأمن نظام العقوبات على اليمن، وإدراج حركة "أنصار الله" في اليمن، ككيان، "تحت حظر السلاح المستهدف".