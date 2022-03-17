الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 آذار 2022 ساعة 09:09

المنفي يجدد دعم المجلس الرئاسي الليبي لمبادرة وليامز

المنفي يجدد دعم المجلس الرئاسي الليبي لمبادرة وليامز
وأضاف المنفي: أن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأي صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المنفي، اليوم الأربعاء، مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، وبواسطة تقنية الفيديو، بحضور وليامز ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع شارك فيه سفراء كل من: الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وقطر، واليونان، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وتركيا، والكونغو الشعبية، وهولندا، والإمارات.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع بحث جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات أكثر من مليونين ونصف من الليبيين سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق الاستقرار في البلاد.

كما استعرض الاجتماع مشاركة كل الأطراف السياسية في جهود حل الأزمة الليبية، انطلاقاً من مخرجات الحوار السياسي، عبر مؤتمري برلين 1 و2، وتأكيد استمرار هذه الجهود من خلال المسارات السلمية.

بدورها أشادت وليامز بعمل المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية، ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام، والعمل المتواصل على ملف المصالحة، بحسب المكتب الإعلامي، الذي نقل عن وليامز أيضا تعبيرها عن امتنانها العميق بدعم المجلس الرئاسي لمبادرتها الأخيرة، وتأكيدها لما جاء في حديث المنفي بعدم السماح بالعودة لأي صدام مسلح، أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة مرة أخرى، وضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأهمية الإسراع بإجراء الاستحقاقات للانتخابية المقبلة.

ومن جهتهم، أكد السفراء دعمهم للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، معبرين عن ترحيبهم بمبادرة وليامز بشأن ضرورة وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ولزم المجلس الرئاسي الصمت والحياد طيلة فترات تأزم المشهد السياسي الماضي، لكن مواقع إخبارية ليبية نقلت، قبل أيام، عن المنفي عزمه اعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على مبادرة وليامز"، ودون خوض في أي تفاصيل أخرى.

وكانت وليامز قد طرحت مبادرة تقضي بتشكيل لجنة بين المجلسين تقوم بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات، الأمر الذي لاقى ترحيب خمس دول غربية هي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وفي تعليق له على عزم المجلس الرئاسي دعم مبادرة وليامز، استبعد عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي قدرة الرئاسي على خطوة كهذه، ومع أنه يشجّع على اتخاذها، لكنه لا يعتقد أن لدى الرئاسي الجرأة الكافية.
مصدر : وكالات
رقم : 984232
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
في ظل تمسك أنصار الله بالشروط لإنهاء الحرب.. هل يوجد لدى السعودية خياراً اخر؟
في ظل تمسك أنصار الله بالشروط لإنهاء الحرب.. هل يوجد لدى السعودية خياراً اخر؟
17 آذار 2022
دلالات ونتائج الهجوم السيبرانيّ الذي تعرضت له "إسرائيل"؟
دلالات ونتائج الهجوم السيبرانيّ الذي تعرضت له "إسرائيل"؟
17 آذار 2022
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
17 آذار 2022
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
16 آذار 2022
السيد نصر الله: معركتنا في الإنتخابات المقبلة إنجاح حلفائنا
السيد نصر الله: معركتنا في الإنتخابات المقبلة إنجاح حلفائنا
16 آذار 2022
غضب شعبي في البحرين... وإرهاب سعودي بحق أهالي ضحايا المجزرة الثالثة
غضب شعبي في البحرين... وإرهاب سعودي بحق أهالي ضحايا المجزرة الثالثة
16 آذار 2022
رسائل وآثار استراتيجية لهجوم الحرس الثوري الصاروخي على مقر الموساد
رسائل وآثار استراتيجية لهجوم الحرس الثوري الصاروخي على مقر الموساد
16 آذار 2022
لماذا يعجز الجيش الأمريكي عن الدفاع عن مراكز التجسس الصهيونية في كردستان العراق؟
لماذا يعجز الجيش الأمريكي عن الدفاع عن مراكز التجسس الصهيونية في كردستان العراق؟
16 آذار 2022
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
16 آذار 2022
قاآني: بات الصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع
قاآني: بات الصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع
15 آذار 2022
اللواء سلامي: سنقطع أيدي أعداء إيران
اللواء سلامي: سنقطع أيدي أعداء إيران
15 آذار 2022
العميد مؤمني: الحظر يعرقل مكافحة ايران للشبكات الدولية لتهريب المخدرات
العميد مؤمني: الحظر يعرقل مكافحة ايران للشبكات الدولية لتهريب المخدرات
15 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
في ظل تمسك أنصار الله بالشروط لإنهاء الحرب.. هل يوجد لدى السعودية خياراً اخر؟
دلالات ونتائج الهجوم السيبرانيّ الذي تعرضت له "إسرائيل"؟
غضب شعبي في البحرين... وإرهاب سعودي بحق أهالي ضحايا المجزرة الثالثة