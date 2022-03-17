بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

وأفادت لجان الصيادين، بأن "زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة على بُعد 3 ميل غرب منطقة السودانية شمال مدينة غزة" حسب فلسطين اليوم.