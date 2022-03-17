حزب الله عرض مع وفد لجان الأحياء في عين الحلوة الأوضاع الاجتماعية

ووفق بيان للحزب، عرض الوفد مع ضاهر “للواقع الإجتماعي السيء الذي يعاني منه أبناء مخيم عين الحلوة كما سائر المخيمات، خصوصا بعد الإجراءات التخفيضية لوكالة الأونروا في تقديماتها المختلفة، حيث تم البحث في سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الاجتماعي للوقوف إلى جانب أهلنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.



وشدد ضاهر من جهته على “أهمية لجان التكافل الاجتماعي في هذه الفترة حيث أثبتت نجاحها في مساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة”، داعيا إلى “تعزيز فكرة التكافل في كل المجتمعات والتنسيق بين الجهات والجمعيات كافة خصوصا في شهر رمضان المبارك. وحيا الجميع المعتصمين أمام المركز الرئيسي للأنروا في بيروت إحتجاجا على سياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها الوكالة”.