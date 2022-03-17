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الخميس 17 آذار 2022 ساعة 12:32
جيش الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين قرب غزة
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له إن "قوة من الجيش اعتقلت 3 فلسطينيين عبروا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل".
مصدر :
وكالات
رقم :
984277
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