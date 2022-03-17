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الخميس 17 آذار 2022 ساعة 12:35

تشييع جثمان اية الله علوي جرجاني في قم المقدسة

تشييع جثمان اية الله علوي جرجاني في قم المقدسة
وشارك في هذه المراسم جمع غفير من طلاب واساتذة الحوزات العلمية (الاسلامية) ورجال الدين وكبار مسؤولي البلاد والمحافظة.

يذكر ان مدينة كركان (بمحافظة كلستان – شمالي البلاد) ايضا شهدت مراسم تشييع واسعة لجثمان هذا المرجع الديني الجليل.

وعقب انتهاء التشييع في قم اليوم، سيوارى جثمان المرجع الراحل اية الله علوي جرجاني في العتبة المقدسة للسيدة فاطمة المعصومة ابنة الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، كما سيقام مجلس تابيني على روحه الطاهرة منقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية في مسجد الامام الحسن العسكري (ع).

وكان المرجع الديني اية الله سيد محمد علي علوي جرجاني انتقل الى الرفيق الاعلى عن عمر ناهز الـ 82 عاما وبعد فترة من المرض قضاها بمستشفى بهشتي في قم.
رقم : 984278
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