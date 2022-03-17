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الخميس 17 آذار 2022 ساعة 15:03

زلزال قوي بشدة 7.3 درجة يضرب اليابان

زلزال قوي بشدة 7.3 درجة يضرب اليابان
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع على عمق ستين كيلومترا قبالة فوكوشيما، وبالرغم انه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل في محطات الطاقة النووية في البلاد، لكن السلطات قالت إن إنذار حريق انطلق في مبنى محرك توربيني بالمحطة المعطلة، كما دوت صفرات الإنذار بالحرائق في محطة 'فوكوشيما واحد' النووية وصدر تحذير من أمواج مد عاتية تسونامي ثم عادت السلطات وأُلغته في الصباح الباكر من يوم الخميس.

وقالت مواطنة يابانية، تسوجو كونيشي: "استيقظت قبل منتصف الليل بقليل، متفاجئًة بالزلزال. عند حدوث زلزال أقوم دائمًا بفتح الباب حتى أتمكن من الهروب".

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن أربعة لقوا حتفهم وإن الحكومة ستظل حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع هزات أخرى قوية خلال يومين أو ثلاثة أيام، هذا فيما لم تقف الخسائر الانسانية عند هذا الحد، فقد إصيب أكثر من مئة وسبعة اشخاص بعضهم جروحه خطيرة.

وأفادت أنباء عن انقطاع إمدادات المياه اربعة الاف و ثلاثمئة أسرة، فضلا عن توقف خدمة القطارات فائقة السرعة (شينكانسن) إلى أجل غير مسمى و تم إغلاق احد الطرق السريعة الرئيسية لإجراء فحوص، كما انهارت أجزاء من واجهات المباني في بعض المناطق .

كما قال مواطن ياباني، واتارو أونو: هز الزلزال الليلة الماضية أقوى من زلزال الفين و احدى عشر ولكن كان لدي أمل في ألا يكون الضرر بهذا السوء.

ونكأ الزلزال الذي وقع قبل منتصف ليل الأربعاء، جراح زلزال مارس آذار الفين واحدى عشر وأمواج تسونامي التي أعقبته بعد أسبوع من الذكرى الحادية عشرة لتلك الكارثة خاصة انه وقع في المنطقة نفسها وتسبب في حدوث انصهار بمحطة دايتشي النووية في فوكوشيما والذي لا تزال اليابان تكافح للتغلب على تداعياته.
رقم : 984297
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