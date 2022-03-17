الحكم بالسجن 19 عاماً على إرهابي في موسكو

وأدانت المحكمة مواطنا يبلغ من العمر 21 عاما من إحدى الدول المجاورة بالتحضير لهجوم إرهابي، بالإضافة إلى خضوعه لتدريب خاص لتنفيذ أنشطة إرهابية في روسيا، لصالح مجموعة إرهابية محظورة في روسيا.



وكان قد تم الإبلاغ عن اعتقال أحد المسلحين في منطقة موسكو في صيف عام 2021، وأظهر التحقيق أنه وضع في يونيو/ حزيران خطة لهجوم إرهابي، وحصل على كل ما هو ضروري لتصنيع المتفجرات وتجهيز العبوات الناسفة.





بالإضافة إلى ذلك، وبعد انضمامه إلى المجموعة الإرهابية، شارك الرجل أيضًا في تمويل التنظيم الإرهابي.



وأضافت فرادي، أن القوات الأمنية الروسية عثرت على المخبأ الذي خطط المهاجم لنقل العبوة الناسفة التي صنعها إليه، حيث صادرت السلطات الهواتف المحمولة وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى عبوة ناسفة فارغة وعناصر لتصنيعها.

