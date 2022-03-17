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الخميس 17 آذار 2022 ساعة 16:42

اية الله رئيسي : شهداؤنا رصيد الامة الاسلامية واحرار العالم

اية الله رئيسي : شهداؤنا رصيد الامة الاسلامية واحرار العالم
"اية الله رئيسي" ادلى يهذا التصريح اليوم الخميس، امام الحشود المشاركة في "قوافل النور" بمنطقة شلمجة الحدودية (محافظة خوزستان – جنوب غرب).

واضاف : لقد ضحى شهداؤنا الابرار بانفسهم دفاعا عن القيم الالهية والاسلامية، والذود عن حياض الوطن الاسلامي والمقاومة، ونحن نعلن بكل اعتزاز اننا ماضون في الدرب السامي دون اي كلل.

واعتبر رئيسي، الشهداء والقيادة وقوات التعبئة وكافة القوات المسلحة جميعا، رمز القوة والاقتدار في ايران الاسلامية؛ مبينا ان محافظة خوزستان تبنت دورا بارزا في تعاظم هذا الشموخ.

يذكر ان رئيس الجمهورية بدأ صباح اليوم زيارة الى خوزستان لتفقد بعض المشاريع الانمائية لدى هذه المحافظة، ومنها "مستشفى طالقاني" بمدينة ابادان ومجمع "الشهيد جهان ارا" لانتاج الصلب في مدينة خرمشهر.
رقم : 984306
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