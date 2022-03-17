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الخميس 17 آذار 2022 ساعة 17:53

خطة استيطانية جديدة في القدس لبناء 240 وحدة استيطانية

خطة استيطانية جديدة في القدس لبناء 240 وحدة استيطانية
وحسب الخطة سيتكون البرج من 40 طابقًا صممته شركة المهندسين المعماريين العالمية، وهي واحدة من الشركات الرائدة في العالم، والتي صممت أيضًا برج “برج خليفة” في دبي.

الخطة التي بدأها BTVest، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 7 دونمات، وتقع في الطرف الشمالي من حي كريات يوفال، بجوار محطة القطار الخفيف على جبل هرتسل وموقف سيارات، والبرج ومجمع ذو موقع فريد على التلال الممتدة على جبال "القدس الغربية"، المطلة على منظر خلاب لجبال القدس.

وتتضمن الخطة بناء 240 وحدة استيطانية في برج مكون من 40 طابقًا، منها 48 وحدة سكنية مخصصة للشقق الصغيرة، كما تتضمن الخطة بناء فندق تبلغ مساحته حوالي 9000 متر مربع، ومبنى عام للثقافة بمساحة حوالي 5000 متر مربع.
مصدر : وكالات
رقم : 984317
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