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الخميس 17 آذار 2022 ساعة 19:24

الاحتلال يغلق البلدة القديمة في الخليل

الاحتلال يغلق البلدة القديمة في الخليل
ووضعت قوات الاحتلال حاجزًا حديديًّا على مدخل البلدة القديمة بعد أن أمرت أصحاب المحال التجارية بإغلاقها، ومنعت السكان المارّة من الحركة، وأجبرتهم على الانتظار تحت تهديد السلاح.

كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين من الوجود في المكان وتغطية انتهاكاتها بحق المواطنين، حيث أطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيلة للدموع.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتدت على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألقت قنبلة صوت على مقربة منه.

ويوجد أكثر من 20 حاجزًا عسكريًّا إسرائيليًّا في البلدة القديمة من الخليل، التي يسعى الاحتلال لتهويدها جميعها، وضمّها لمستوطنة (كريات أربع).

ولم تكتفِ قوات الاحتلال بذلك؛ بل نصبت الحواجز العسكرية الفرعية بين المنازل، وكاميرات متطورة في زوايا البلدة القديمة وأزقّتها، إضافة لوضع المتاريس الحديدية والإسمنتية لقطع التواصل بين الحارات، عدا عن الإغلاقات والانتهاكات والاعتداءات المستمرة التي طالت البشر والحجر في المدينة العتيقة، حتى بات يطلق عليها مدينة الحواجز المغلقة أو مدينة الأشباح، بعد أن كانت القلب النابض للمحافظة.
رقم : 984322
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