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الخميس 17 آذار 2022 ساعة 19:30

روسيا تعلق على موقف الإمارات من أزمة أوكرانيا

روسيا تعلق على موقف الإمارات من أزمة أوكرانيا
وحسب موقع "الخليج اون لاين"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد الذي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية اليوم الخميس.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها مسؤول دبلوماسي خليجي إلى موسكو منذ بدء الازمة الاوكرانية قبل أكثر من 3 أسابيع، حيث أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن زيارة يوم الأحد الماضي.

وقال بن زايد خلال المؤتمر إنه بحث مع نظيره الروسي الأزمة الأوكرانية، مشدداً على ضرورة تغليب السبل السياسية لحل الأزمة.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أنه بحث مع الجانب الروسي أيضاً العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي إنه يقدر الموقف الإماراتي "المتزن" من الأزمة، مشيراً إلى أنه ناقش مع إبن زايد عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتهم لافروف الأمم المتحدة بتوجيه اتهامات أحادية لبلاده، وبتجاهل مسؤولية الجانب الأوكراني عن تفاقم الأزمة، وقال إن طرد روسيا من مجلس الأمن "مستحيل".
رقم : 984323
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