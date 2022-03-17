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الخميس 17 آذار 2022 ساعة 19:56

بسبب حظر الحجاب..إغلاق واسع للمتاجر في الهند

بسبب حظر الحجاب..إغلاق واسع للمتاجر في الهند
ورصد نشطاء هنود إغلاق عدد كبير من المتاجر في ولاية كارناتاكا، وذلك للتعبير عن رفض قرار المحكمة العليا بمنع ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، وهو ما أثار قلق المسلمين الذين نظموا احتجاجات تندد بهذا الأمر.

وسجل إغلاق المحال التجارية في مدن رئيسية بالولاية الجنوبية، مثل بنغالور ومانغالورو ومايسور وماندايا وغيرها من المناطق.

وشهدت عدة مناطق في ولاية كارناتاكا احتجاجات طلابية في أعقاب صدور القرار القضائي، وردد الطلاب المتظاهرون عبارات داعمة لـ"حق الاختيار وحرية العبادة"، كما توجهت مجموعة من الطالبات والناشطات المسلمات بالتماس يطعن في القرار الذي ادعى أن "الحجاب ليس من الثوابت الإسلامية"، إلا أن المحكمة ردت بتأجيل الرد على الالتماس.

ويقول معارضو حظر الحجاب في المدارس الحكومية إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وبالتوازي مع قرار المحكمة العليا منعت إدارة ولاية كارناتاكا التجمعات في عاصمتها بنغالور بين 15 و19 مارس/آذار الحالي، بحجة الحفاظ على النظام العام والاستقرار.

وبدأ الخلاف حول الحجاب في الهند عندما منعت مسلمات في يناير/كانون الثاني الماضي من دخول فصولهن الدراسية في كلية حكومية بمنطقة أودوبي في كارناتاكا لأنهن كن يرتدين الحجاب، الأمر الذي تكرر لاحقا في كليات أخرى بالولاية.

وأسفر الخلاف عن اندلاع مظاهرات في أماكن مختلفة في الهند خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على الحملة المناهضة للحجاب، وذلك في وقت أعلنت فيه المزيد من المدارس في الولاية حظرا على الحجاب، ونظمت مجموعات هندوسية متطرفة مظاهرات مضادة.

وأوردت وكالة رويترز أن جماعات هندوسية متشددة تطالب بفرض قيود على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية في المزيد من الولايات الهندية، وذلك بعد القرار القضائي في ولاية كارناتاكا، والذي لاقى ترحيبا من وزراء اتحاديين بارزين في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، إذ قالوا إنه لا يتعين على الطلاب ارتداء ملابس دينية في الفصول.
رقم : 984326
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