سقوط باص لنقل الطلاب في نهر بكربلاء المقدسة

وأفادت وكالة السومرية العراقية، بأن "سيارة نوع باص تنقل طلاب مدرسة ابتدائية سقطت في نهر البو عزيز في قضاء الهندية".



واضافت أن "فرق الدفاع المدني والاهالي في القضاء هرعوا لانقاذ الطلاب ونقلهم الى مستشفى الهندية".