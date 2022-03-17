اللواء باقري: الامن المستديم في البلاد ثمرة لجهود القوى الامنية

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها اللواء باقري الى وزير الامن لمناسبة اسبوع قوى الامن في البلاد واضاف: لاشك ان نعمة الامن المستديم والاستقرار منقطع النظير اللذين تنعم بهما ايران الاسلامية خاصة في هذه الظروف المليئة بالتهديد والاضطراب الجارية في الجغرافيا الاستراتيجية المحيطة ومواجهة التهديدات الناجمة عن سياسات قوى الاستكبار لمستقبل المنطقة، رهن بهمم وتعاون وتنسيق وتلاحم الاسرة الامنية في البلاد خاصة دور وزارة الامن كعين ساهرة في المراقبة الدقيقة والشاملة للتهديدات والمخاطر والتصدي لها بذكاء وحزم واقتدار.



وتمنى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة بالتوفيق والنجاح في تنفيذ المهمات الحساسة الموكلة بفضل الباري تعالى والقيادة والتوجيهات الحكيمة والسديدة من قبل قبل سماحة قائد الثورة.