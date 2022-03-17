122 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

وحسب موقع "المسيرة نت"، قال المصدر إن من بين الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس وغارتان لطيران تجسسي على حيس.



وأضاف المصدر، أن 16 خرقا منها بقصف مدفعي و95 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.