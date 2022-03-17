سيف ابن سلمان المتسلط.. وصمت دولي على انتهاك حقوق الانسان

واكدت المصادر، في تقرير لها ان السلطات السعودية نفذت أربعة أحكام جديدة بالإعدام ليصل عدد عمليات الإعدام منذ شهرين ونصف اي منذ بداية العام الميلادي الجديد2022 إلى 100 شخص بحسب تعداد استندت فيه إلى بيانات رسمية نشرتها السعودية نفسها.



وذكرت المصادر ان وزارة الداخلية السعودية اعلنت في بيانات متفرقة إعدام اندونيسيين وسعوديين على خلفية قضايا مدنية، وذلك غداة إعدام 3 آخرين بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



الاعدمات الاخيرة جاءت، بعد ايام قليلة من أعلان المملكة السعودية اعدامها في يوم واحد81 شخصا اكثرهم من الطائفة الشيعية بينهم جنسيات اخرى ومنهم ايضا اسرى حرب يمنيين ادينوا بجرائم مختلفة مرتبطة بالإرهاب حسب الاعلام السعودي.



وبحسب تعداد المصادر، استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية فان الاعدامات منذ بداية العام تجاوزت عدد الإعدامات المنفذة خلال العام الماضي والتي شملت 69 شخصا، وقالت الوكالة ان السعودية أعدمت في عام 2019، 184 شخصا وهو أكبر عدد في غضون عام واحد.



وتتعرّضت المملكة السعودية لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة، وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عمليات الإعدام الجماعية التي حدثت يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أنّ المعدومين أدينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية والانسانية.



كما شكّكت منظمة هيومن رايتش ووتش في أن يكونوا حصلوا على محاكمات عادلة، قائلة في بيان أن أيّا من المعدومين لم يحصل على محاكمة عادلة.



الى ذلك قالت احزاب وجماعات سعودية معارضة، ان تسارع وتيرة الإعدامات في السعودية تاتي في ظل الصمت الغربي والامريكي والاشادات الغربية بما يسمونه حملة انفتاح اجتماعي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، مشددة ان الحقيقة في السعودية غير ذلك وان السلوك القمعة للنظام زاد عن حده مشيرة ان الاعدمات الاخيرة تكذب هذه الادعات وان الاجرات التي يقوم بها بن سلمان تترافق مع عملية قمع غير مسبوقة للمعارضين والمنتقدين في المملكة.