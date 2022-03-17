برلمانية عراقية: تواجد ’الموساد’ في أربيل ينذر بكارثة امنية

وقالت السلطاني في تصريح لوكالة المعلومة، إن “وجود قواعد أمريكية وقوات أجنبية واستخبارات إسرائيلية في العراق أمر مرفوض ولا يمكن القبول به كونه يعتبر خرق لسيادة البلد حسب القانون الدولي والأمم المتحدة، الأمر الذي يدعو وزارة الخارجية العراقية أن تقوم بدورها الحقيقي لضمان خروجهم بشكل نهائي”.



وأضاف أن “وجود المخابرات والموساد الإسرائيلي في كردستان أمر مرفوض وينذر بكارثة أمنية تهدد البلد من جميع الجوانب”.



وأوضحت السلطاني، أن “على وزارة الخارجية إقامة شكوى لدى الأمم المتحدة لضمان خروج جميع القوات العسكرية وغير العسكرية من الجانب التركي والخليجي والأمريكي والإسرائيلي”.