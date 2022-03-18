دول غربية تفرض مزيدا من العقوبات الواسعة ضد روسيا

وفرضت السلطات الأسترالية عقوبات على 11 مصرفا ومؤسسة حكومية روسية أخرى، بما في ذلك صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.



وقال وزير الخارجية الأسترالي ماريس باين:"تشمل قائمة (العقوبات) اليوم صندوق الثروة الوطني لروسيا، ووزارة المالية في الاتحاد الروسي. وبالنظر إلى الإدراج الأخير في القائمة البنك المركزي لروسيا، فإن عقوبات أستراليا تؤثر الآن على جميع هياكل الدولة الروسية المسؤولة عن إصدار أو إدارة الديون السيادية"،



وفرضت السلطات الأسترالية عقوبات على بنوك مثل "Sberbank" و "Gazprombank" و "VEB" و "VTB" و "Rosselkhozbank" و "Sovcombank" و "Novikombank" و "Alfa-Bank" و " Credit Bank of Moscow. وفقا لباين، تمثل هذه البنوك 80٪ من إجمالي الأصول المصرفية الروسية.



بالإضافة إلى ذلك، وسعت أستراليا قائمة الأوليغارشية الروسية المقربة من الرئيس الروسي وأضافت الملياردير أوليغ ديريباسكا وفيكتور فيكسيلبيرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رينوفا، إلى القائمة السابقة المكونة من 41 رجل أعمال وعائلاتهم.



من جهتها فرضت اليابان عقوبات إضافية، شملت 15 شخصا و9 منظمات من روسيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية. وسيتم تجميد أصول هؤلاء الأفراد والمنظمات في اليابان.



وتضمنت قائمة العقوبات الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إيفكوروف وغيرهم، وكذلك روسوبورون إكسبورت، وطائرات الهليكوبتر الروسية، و"روسنفت إيرو" وغيرها.



كما وسعت هولندا من قائمة عقوباتها، وجمدت الأصول الروسية مقابل 200 مليون يورو، نقلا عن رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس كنوث.



وفي اليوم السابق، ذكر وزير المالية الهولندي، سيغريد كاج، أن البنوك وصناديق الاستثمار والمعاشات التقاعدية في هولندا لديها ستة ملايين يورو من الأصول الروسية المجمدة:" أستطيع أن أقول إننا خلال هذه الفترة جمدنا أو اعتقلنا أكثر من 200 مليون يورو..هذا الرقم قبل أسبوع، وسوف ينمو".