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الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 08:12

صنعاء تعلن قبولها الحوار مع السعودية لكن في ‘‘بلد محايد‘‘

صنعاء تعلن قبولها الحوار مع السعودية لكن في ‘‘بلد محايد‘‘
وجاء الترحيب بعد أن أعلن مجلس التعاون الخليجي، الخميس، عن استضافته "مشاورات يمنية - يمنية في الرياض لإنهاء الأزمة خلال الفترة بين 29 مارس (آذار) و7 أبريل (نيسان)".

وزعم أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، خلال مؤتمر صحافي بالرياض: «ما نقدمه ليست مبادرة جديدة إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين».

وأضاف : ألمشاورات ستناقش 6 محاور بينها عسكرية وسياسية.

بالمقابل رحبت حكومة الإنقاذ في صنعاء بالحوار مع دول التحالف لكنها إشترطت بأن يكون الحوار في "بلد محايد".

وأكدت في بيان: أن صنعاء عبّرت في جميع مراحل الصراع المفروض عليها عن حرصها الكبير على تحقيق السلام وإنهاء الحرب والحصار.

ونبّه البيان إلى أهمية إدراك المدخل الأساسي لبناء الثقة واستعادة السلام، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للملف الإنساني ورفع الحصار والقيود التعسفية عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، باعتبار ذلك ضرورة أخلاقية وإنسانية، وهو أولاً وآخر حق طبيعي للشعب اليمني، لا ينطوي على تعجيز، ولا يستدعي أي تنازلات من أحد.
رقم : 984383
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