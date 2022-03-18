الجيش الاردني يلقي القبض على صهيوني دخل الحدود

وأفادت (القناة 13) بأن إسرائيلياً يبلغ من العمر (40 عاماً)، اجتاز الحدود نحو الأردن من منطقة "موشاف فاران" في وادي عربة.



وأشارت إلى أنه تم القبض عليه من قبل الأردنيين، بعد عبوره الحدود، والمفاوضات جارية الآن للإفراج عنه , حسبما نقل موقع دنيا الوطن.