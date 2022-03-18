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الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 09:23
الصدر يغرد بذكرى النصف من شعبان
وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الامام المهدي (المنتظر) (ع).
مصدر :
وكالات
رقم :
984395
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