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الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 11:16

الخارجية الصينية ترد على تهديد بلينكين بشأن الأزمة الأوكرانية

الخارجية الصينية ترد على تهديد بلينكين بشأن الأزمة الأوكرانية
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم الجمعة ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين بأن الولايات المتحدة "ستتخذ إجراءات" إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا. إن الصين تتمسك بموقف مستقل بشأن الأزمة الأوكرانية: "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائما أحكاما مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة".

وشدد تشاو ليجيان على أن البعض في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة والافتراء والضغط على الصين وهو سلوك غير مسؤول للغاية ولا يؤدي إلى حل الأزمة.
مصدر : وكالات
رقم : 984408
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