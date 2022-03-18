الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 13:04

رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه

رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
وتابع رئيسي في اجتماع لدراسة معالجة مشاكل مدينتي خرمشهر وأبادان مساء امس الخميس: ان العدو يركز على المجال السيبراني والامني لضرب بلادنا، مما يتوجب علينا اخذ الحيطة والحذر في هذين المجالين والاستعداد لمواجهة المخططات المحتملة في التوقيت المناسب.

واعتبر رئيسي قُرب محافظة خوزستان الى العراق بالفرصة الثمينة التي ينبغي الاستفادة منها، قائلا: لطالما نصحت مسؤولي المحافظات الحدودية ببذل كل جهد لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول المجاورة.

وأضاف: بالنظر إلى الحدود المشتركة الايرانية العراقية الواسعة وسياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية الجادة لتوسيع العلاقات التجارية مع العراق، فهناك أرضية متوفرة لزيادة نشاط الجمارك في محافظة خوزستان وهو أمر ضروري يجب دراسته في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في طهران لمعالجة المشاكل في خرمشهر وابادان.

وقال رئيسي: علينا اغتنام الفرص في هذا الخصوص، لأن ضياع أي فرصة يوفر المجال لمدبري المؤامرات، موضحا: كما أكد قائد الثورة الاسلامية دوما، فإن استتاب الأمن يرتبط بالوضع الاقتصادي، وإذا لم يتم معالجة البطالة والفقر في خوزستان فإن الاعداء سيعرضون امنها للخطر.

يذكر ان رئيسي، بدا صباح امس الخميس زيارة الى خوزستان لتفقد بعض المشاريع الانمائية في المحافظة، ومنها "مستشفى طالقاني" بمدينة ابادان ومجمع "الشهيد جهان ارا" لانتاج الصلب في مدينة خرمشهر.
رقم : 984418
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
18 آذار 2022
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
18 آذار 2022
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
18 آذار 2022
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
18 آذار 2022
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟
18 آذار 2022
اية الله رئيسي : شهداؤنا رصيد الامة الاسلامية واحرار العالم
اية الله رئيسي : شهداؤنا رصيد الامة الاسلامية واحرار العالم
17 آذار 2022
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
17 آذار 2022
في ظل تمسك أنصار الله بالشروط لإنهاء الحرب.. هل يوجد لدى السعودية خياراً اخر؟
في ظل تمسك أنصار الله بالشروط لإنهاء الحرب.. هل يوجد لدى السعودية خياراً اخر؟
17 آذار 2022
دلالات ونتائج الهجوم السيبرانيّ الذي تعرضت له "إسرائيل"؟
دلالات ونتائج الهجوم السيبرانيّ الذي تعرضت له "إسرائيل"؟
17 آذار 2022
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
17 آذار 2022
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
16 آذار 2022
السيد نصر الله: معركتنا في الإنتخابات المقبلة إنجاح حلفائنا
السيد نصر الله: معركتنا في الإنتخابات المقبلة إنجاح حلفائنا
16 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟