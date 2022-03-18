شركة ’غازبروم’ تواصل إمداداتها إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي

قال كوبريانوف أمام الصحفيين، اليوم الجمعة: "تقوم شركة "غازبروم" بإمدادات الغاز الروسي لنقلها عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي وفق طلبات المستهلكين الأوروبيين التي تبلغ في 18 مارس الجاري 105,1 مليون متر مكعب".



وأضاف أن هذا الحجم يتفق بشكل كامل تقريبا مع الإمدادات للحجز على المدى الطويل لنقل الغاز عبر أوكرانيا (التي تبلغ نحو 109,5 مليون متر مكعب يوميا).



وفي 17 مارس الجاري كانت طلبات إمدادات الغاز عبر أوكرانيا تبلغ 94,6 مليون متر مكعب.



يذكر أن "غازبروم" لم تتلق طلبا بضخ الغاز إلى ألمانيا عبر الأراضي البولندية عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا لمدة 4 أيام متتالية.



وبشكل عام زادت أوروبا في المرحلة الأخيرة حجم الغاز الروسي المورد على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الفورية بسبب البرودة ونقص الرياح وتصعيد حدة التوتر في أوكرانيا.