27 منظمة تدين ازدواجية الفورمولا 1 في تنظيم سباقاتها في البحرين

تثير اليوم كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) إلى جانب المنظمات الحقوقية مخاوفها بشأن فشل الفورمولا واحد في التعامل مع المنظمات الحقوقية على الرغم من “القمع الحكومي المستمر” في البحرين، بينما دعت F1 لاستخدام منصتها لتحقيق الإنصاف للضحايا في البحرين، وإعادة النظر في سياستها بشأن السباق في دول الخليج الفارسي بسبب دور الأخيرة في شن الحرب في اليمن، وتقييم عقدها مع البحرين.



وعلق حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قائلاً: “عندما اعتمدت الفورمولا واحد أخيرًا سياسة حقوق الإنسان، فشلت في إحداث أي تأثير ذي مغزى على الضحايا الذين عانوا بسبب تنظيم سباقات في دول الخليج الفارسي. ندعو الفورمولا واحد مرة أخرى إلى الامتناع عن تبييض سمعة هذه الدول رياضياً والدفاع عن ضحايا الانتهاكات والحرب في البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن مرة واحدة وإلى الأبد، تمامًا كما فعلوا في أوكرانيا”.



وعلق سيد أحمد الوداعي، مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، قائلاً: “يجب أن تدعم الفورمولا واحد قيم السلام والوحدة في كل مكان، لا سيما في البلدان التي تنظم فيها سباقاً. في الوقت الحالي، تمكِّن سباقات الفورمولا واحد في البحرين والسعودية من تبييض سجلهما السيئ الذي يستمر في التدهور في مجال حقوق الإنسان. إلى متى سيسمح مشجعو الفورمولا واحد باستغلال الأنظمة المسيئة لرياضتهم؟ إن مكافأة البحرين بواحد من أطول العقود في تاريخ السباقات يظهر كيفية تجاهل هذه الشركة لمخاوف حقوق الإنسان وإعطائها الأولوية لأرباحها. يجب على هذا النفاق أن ينتهي”.



القائمة الكاملة للمنظمات للموقعين على الرسالة:



معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ( (BIRD



منظمة ACAT-France



منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان



أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ( (ADHRB



المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا



مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان



سيفيكوس



الديمقراطية الآن للعالم العربي



المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)



فيمينا



أنصار كرة القدم في أوروبا



شبكة العمل القانوني العالمية



مركز (GC4HR) لحقوق الإنسان



منظمة Human Rights Sentinel



الرابطة الدولية التضامنية مع حقوق الإنسان



المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب



الخدمة الدولية لحقوق الإنسان



الاتحاد الدولي لنقابات العمال



منّا لحقوق الإنسان



العلماء في خطر



تحالف الرياضة والحقوق



منظمة The Army of Survivors



منظمة الشفافية الدولية بألمانيا



التحالف الإقليمي للدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



مسيرة المرأة العالمية Women’s March Global



المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب



اتحاد اللاعبين العالميين