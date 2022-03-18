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الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 16:01

27 منظمة تدين ازدواجية الفورمولا 1 في تنظيم سباقاتها في البحرين

27 منظمة تدين ازدواجية الفورمولا 1 في تنظيم سباقاتها في البحرين
تثير اليوم كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) إلى جانب المنظمات الحقوقية مخاوفها بشأن فشل الفورمولا واحد في التعامل مع المنظمات الحقوقية على الرغم من “القمع الحكومي المستمر” في البحرين، بينما دعت F1 لاستخدام منصتها لتحقيق الإنصاف للضحايا في البحرين، وإعادة النظر في سياستها بشأن السباق في دول الخليج الفارسي بسبب دور الأخيرة في شن الحرب في اليمن، وتقييم عقدها مع البحرين.

وعلق حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قائلاً: “عندما اعتمدت الفورمولا واحد أخيرًا سياسة حقوق الإنسان، فشلت في إحداث أي تأثير ذي مغزى على الضحايا الذين عانوا بسبب تنظيم سباقات في دول الخليج الفارسي. ندعو الفورمولا واحد مرة أخرى إلى الامتناع عن تبييض سمعة هذه الدول رياضياً والدفاع عن ضحايا الانتهاكات والحرب في البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن مرة واحدة وإلى الأبد، تمامًا كما فعلوا في أوكرانيا”.

وعلق سيد أحمد الوداعي، مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، قائلاً: “يجب أن تدعم الفورمولا واحد قيم السلام والوحدة في كل مكان، لا سيما في البلدان التي تنظم فيها سباقاً. في الوقت الحالي، تمكِّن سباقات الفورمولا واحد في البحرين والسعودية من تبييض سجلهما السيئ الذي يستمر في التدهور في مجال حقوق الإنسان. إلى متى سيسمح مشجعو الفورمولا واحد باستغلال الأنظمة المسيئة لرياضتهم؟ إن مكافأة البحرين بواحد من أطول العقود في تاريخ السباقات يظهر كيفية تجاهل هذه الشركة لمخاوف حقوق الإنسان وإعطائها الأولوية لأرباحها. يجب على هذا النفاق أن ينتهي”.

القائمة الكاملة للمنظمات للموقعين على الرسالة:

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ( (BIRD

منظمة ACAT-France

منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ( (ADHRB

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

سيفيكوس

الديمقراطية الآن للعالم العربي

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)

فيمينا

أنصار كرة القدم في أوروبا

شبكة العمل القانوني العالمية

مركز (GC4HR) لحقوق الإنسان

منظمة Human Rights Sentinel

الرابطة الدولية التضامنية مع حقوق الإنسان

المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

الاتحاد الدولي لنقابات العمال

منّا لحقوق الإنسان

العلماء في خطر

تحالف الرياضة والحقوق

منظمة The Army of Survivors

منظمة الشفافية الدولية بألمانيا

التحالف الإقليمي للدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مسيرة المرأة العالمية Women’s March Global

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

اتحاد اللاعبين العالميين
مصدر : وكالات
رقم : 984443
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