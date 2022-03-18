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الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 16:02

ارتفاع قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الى 148 اسيرا

ارتفاع قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الى 148 اسيرا
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها: نشهد كل يوم التحاق أسماء جديدة بهذه القائمة، لأن حجم الاعتقالات في بداية انتفاضة الأقصى كان ضخما، والأحكام التي كانت تصدر بحق الأسرى مبالغ فيها ومبنية على أساس الردع.

وعمداء الأسرى مصطلح يطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما متواصلة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام , أكدت هيئة شؤون الأسرى أنه منذ بداية الألفية الثالثة، جميع الأحكام التي تصدر بحق المعتقلين الفلسطينيين مبالغ فيها، وهي من تفصيل الشاباك الإسرائيلي، وبتنفيذ من الجهاز القضائي الموجه في دولة الاحتلال.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والخروج عن صمته لمحاسبة إسرائيل وردعها ووقف همجيتها وتجاوزها لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
مصدر : وكالات
رقم : 984444
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