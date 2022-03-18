ارتفاع قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال الى 148 اسيرا

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها: نشهد كل يوم التحاق أسماء جديدة بهذه القائمة، لأن حجم الاعتقالات في بداية انتفاضة الأقصى كان ضخما، والأحكام التي كانت تصدر بحق الأسرى مبالغ فيها ومبنية على أساس الردع.



وعمداء الأسرى مصطلح يطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما متواصلة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.



وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام , أكدت هيئة شؤون الأسرى أنه منذ بداية الألفية الثالثة، جميع الأحكام التي تصدر بحق المعتقلين الفلسطينيين مبالغ فيها، وهي من تفصيل الشاباك الإسرائيلي، وبتنفيذ من الجهاز القضائي الموجه في دولة الاحتلال.



وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والخروج عن صمته لمحاسبة إسرائيل وردعها ووقف همجيتها وتجاوزها لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.