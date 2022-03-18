الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 16:50
خطيب جمعة طهران..

النظام السعودي اثار غضب الأمة الاسلامية بسفكه الدماء الطاهرة

النظام السعودي اثار غضب الأمة الاسلامية بسفكه الدماء الطاهرة
واشار أبو ترابي فرد الى الإجراء الأخير للنظام السعودي في اعدام العشرات من ابناء المنطقة الشرقية، وقال: الإعدام الجماعي لعشرات الشباب المؤمنين من قبل النظام المدعوم من الغرب، حيث قام رئيس الوزراء البريطاني مؤخرًا بزيارة السعودية لدعم جريمته، ما الذي يمكن عمله حيال هذه المعايير المزدوجة؟.

وقال مخاطبًا المسؤولين الغربيين: إذا كنتم قلقون بشأن حقوق الإنسان، فلماذا تسافرون إلى هذا البلد فور وقوع هذه الجريمة المروعة لمعالجة مخاوفه بالإعلان عن دعمكم؟، هذه المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان هي بداية نهاية القوى الغربية وانهيار نظام الهيمنة.

واضاف إمام جمعة طهران المؤقت: إن هذه التصرفات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وهي تماثل أفعال عصر الجاهلية، وتتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المقبولة عالمياً، وينبغي لمن تلطخت أيديهم بهذه الدماء الطاهرة أن يعلموا أن هذه الأعمال القمعية تثير غضب الأمة الاسلامية ضد النظام الحاكم في الحجاز.

وفي جانب آخر من خطبته، تطرق حجة الاسلام ابو ترابي الى الضربة الصاروخية التي وجهها الحرس الثوري الى وكر التجسس الصهيوني في اربيل بكردستان العراق، وقال: فيما يتعلق بالعمل المقتدر للحرس الثوري ضد الكيان الصهيوني، يجب على حكام تل أبيب الانتباه إلى التحذير الجاد لبعض السياسيين من عدم تجاهل تحذير إيران لأنه نابع من العقلانية والاقتدار، وإذا تجاوزوا حدودهم قليلاً، فسيواجهون بالتأكيد غضب أبطال الأمة الإسلامية والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية.
رقم : 984452
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
18 آذار 2022
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
18 آذار 2022
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
18 آذار 2022
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
18 آذار 2022
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟
18 آذار 2022
اية الله رئيسي : شهداؤنا رصيد الامة الاسلامية واحرار العالم
اية الله رئيسي : شهداؤنا رصيد الامة الاسلامية واحرار العالم
17 آذار 2022
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
17 آذار 2022
في ظل تمسك أنصار الله بالشروط لإنهاء الحرب.. هل يوجد لدى السعودية خياراً اخر؟
في ظل تمسك أنصار الله بالشروط لإنهاء الحرب.. هل يوجد لدى السعودية خياراً اخر؟
17 آذار 2022
دلالات ونتائج الهجوم السيبرانيّ الذي تعرضت له "إسرائيل"؟
دلالات ونتائج الهجوم السيبرانيّ الذي تعرضت له "إسرائيل"؟
17 آذار 2022
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
17 آذار 2022
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
16 آذار 2022
السيد نصر الله: معركتنا في الإنتخابات المقبلة إنجاح حلفائنا
السيد نصر الله: معركتنا في الإنتخابات المقبلة إنجاح حلفائنا
16 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟