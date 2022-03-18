القنصلية الايرانية بالنجف الأشرف تهنئ بذكرى ولادة الامام المهدي المنتظر (ع)

واليكم نص البيان :



بسمه تعالى



تهنئة بمناسبة يوم ١٥ شعبان المعظم ذكرى

ميلاد الامام المهدي المنتظر (عليه السلام)



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تتقدم القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في النجف الاشرف باسمى آيات التهاني والتبريكات الى المراجع العظام وعلماء وطلاب الحوزة العلمية والى جميع اساتذة وطلبة الجامعات وكذلك الى المسؤولين والاعلاميين والموظفين والعمال والفلاحين والكسبة في المحافظة والى عموم اهالي مدينة النجف الكرام وابناء مدرسة آل البيت النبوي الشريف كافة بمناسبة يوم الخامس عشر من شعبان المعظم ذكرى ميلاد بقية الله في الارض الامام الحجة المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) .



وانها لفرصة قيِّمة للدعاء والابتهال الى الله سبحانه وتعالى وبعد انحسار جائحة كورونا بلطف منه، لكي يعم الخير والتضامن والتكاتف بتعجيل ظهور قائم آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الامام صاحب العصر والزمان (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) باعتباره الأمل المنشود وملاذ المؤمنين والموحدين ومنقذ البشرية ومحطم قيود الظلم والقهر والاستعباد وقائد ابناء الامة الاسلامية والمستضعفين جميعا الى سبيل تحكيم القيم والتعاليم الالهية الكريمة والسامية. ولا ننس ان نتضرع بالدعاء الى الله عز وجل لكي يُشمل الشهداء ولاسيما قادة النصر الابرار برحمته الواسعة ودرجاته الرفيعة كونهم اصحاب الفضل الكبير في استتباب الامن والسلام وعودة الطمأنينة الى نفوسنا.



ايها الاخوة والاخوات تقبلوا منا جزيل الاحترام ووافر التبجيل وكل عام وانتم بخير وعافية ورحمة وبركة. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.



القنصلية العامة الايرانية في النجف الاشرف

١٥ شعبان ١٤٤٣ هجري

١٨ آذار ٢٠٢٢ ميلادي