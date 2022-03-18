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الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 21:13

الصحة الايرانية تسجل 2175 إصابة و91 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية تسجل 2175 إصابة و91 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 2175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 137 ألفا و 894 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 419 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2167 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 812 ألفا و 5 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 91 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 139 ألفا و 478 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 63 مليونا و 728 ألفا و 118 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 56 مليونا و 486 ألفا و 612 الجرعة الثانية، وتلقى 25 مليونا و 617 ألفا و 595 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 145 مليونا و 832 ألفا و 325 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 48 مليونا و 601 ألفا و 118 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 99 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 186 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 154 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 9 مدن في الحالة الزرقاء ( منخفضة الخطورة).
رقم : 984482
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