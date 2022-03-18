بوتين يبحث الوضع في اوكرانيا مع نظيره الفرنسي

أعلن الكرملين في بيان أنه "بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، تم خلالها متابعة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا".



وذكر البيان أن بوتين ناقش مع ماكرون المحادثات بين موسكو وكييف، وأوضح بوتين النهج الأساسي لتطوير الاتفاقات المحتملة مع أوكرانيا.



وقال البيان: "ناقش فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون وضع المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين. وفي هذا السياق، تم إيضاح النهج الأساسي للجانب الروسي لتطوير الاتفاقيات المحتملة".



وأجرى بوتين سلسلة اتصالات مع ماكرون خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا