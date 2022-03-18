لبنان يوجه دعوة إلى أمريكا بشأن مفاوضات ترسيم الحدود

وأفادت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، بأن "الرئيس ميشال عون عقد، اجتماعا مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، في بيروت، لبحث نتائج اللجنة التقنية لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية".



وأفاد البيان بـ"استعراض نتائج اللجنة التقنية (تضم ممثلي الرئاسة والحكومة والجيش وقطاع البترول)، والتي درست مقترحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل"، داعيا الولايات المتحدة إلى استكمال جهود المفاوضات، والمتوقفة منذ نحو 10 أشهر.



وأوضح البيان أن "الرؤساء الثلاثة ناقشوا الملاحظات والاستفسارات حول المقترح الأمريكي، بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن الحفاظ على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية".



وأضاف: "تقرر دعوة الولايات المتحدة إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة".



وتوقفت المفاوضات بين لبنان وكيان الاحتلال منذ مايو/ أيار 2021، بعد عقد 4 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.



وبين لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربعا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وكيان الاحتلال لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.