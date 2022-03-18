نائب ايراني: داعمو 'داعش' لايمكنهم وصف ايران بمثابة تهديد للمنطقة

واشار النائب علي رضا نظري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة الى البيان السعودي - المصري المشترك بشأن السلاح الصاروخي الايراني، عادّاً هذه الخطوة تتعارض مع مبدأ حسن الجوار والتوجّه السعودي الاخير في التفاوض مع ايران.



وعدّ الجمهورية الاسلامية الايرانية بمثابة أساس الاستقرار في المنطقة، متساءلا: لماذا يصف قادة السعودية ومصر نشاطات ايران بأنها تزعزع الاستقرار؟، موضحاً : في الحقيقة يشعر هؤلاء بالانزعاج من نجاح الجمهورية الاسلامية الايرانية في القضاء على داعش لأنهم دعموا هذا التنظيم الارهابي ماليا واستخبارياً.



ووصف الامن في الخليج الفارسي بأنه رهن للتعاون والتعاطي بين بلدان الجوار، معرباً عن أسفه لأن بعض الانظمة في المنطقة تعاني من التبعية لحكومات أجنبية من خارج المنطقة وهو مايشكل العنصر الاهم في تهديد أمن الخليج الفارسي.



وقال: لو كان السعوديون يريدون ارساء السلام والاستقرار في المنطقة فعليهم التخلي عن العدوان على اليمن والاهتمام بشؤونهم الداخلية.



واشار الى ادعاءات هاتين الحكومتين بشأن الموضوع النووي الايراني، مشدداً: جميع النشاطات النووية الايرانية تتطابع مع قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولاتستطيع أية حكومة إنكار ذلك الموضوع