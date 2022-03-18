الحشد الشعبي: أكثر من 5آلاف مقاتل شاركوا بخطة الزيارة الشعبانية

وقال قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، في بيان، إن "أكثر من خمسة آلاف مقاتل شاركوا بالخطة".



وأكد ضرورة "الالتزام بتوصيات القائد الشهيد ابو مهدي المهندس الذي كان يولي اهتماما خاصا بالزيارات المليونية".