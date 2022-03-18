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الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 21:33

مسيرات في اليمن تندد بإغلاق ميناء الحديدة وتؤكد رفع الحصار

مسيرات في اليمن تندد بإغلاق ميناء الحديدة وتؤكد رفع الحصار
وأكد المشاركون في الوقفات، أن تمادي دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في تشديد الحصار البري والبحري والجوي ومضاعفة معاناة ملايين اليمنيين، ستكون عواقبه وخيمة، مشددين على أن مخططات التجويع الممنهج، لن تفلح في تركيع أبناء الشعب اليمني.

وطالبوا القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بتكثيف الضربات الموجعة في عمق أراضي العدو السعودي الإماراتي للرد على الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تستهدف لقمة عيش اليمنيين وتعطيل مقومات حياتهم.

في السياق، نظمت الهيئة النسائية بأمانة العاصمة اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ودعماً لحملة إعصار اليمن.

وفي الوقفات أشارت منسقة الهيئة النسائية بالأمانة ابتسام المحطوري، إلى "أهمية التفاعل المسؤول مع حملة إعصار اليمن لرفد الجبهات ومساندة الجيش واللجان الشعبية بقوافل البذل والعطاء لتعزيز صمودهم في مواجهة العدوان".

من جانب أخر أقيمت بمحافظة ريمة عدد من الوقفات الشعبية عقب صلاة الجمعة استنكرت استمرار الحصار من قبل دول تحالف العدوان.

الوقفات التي أقيمت بمديريات الجبين والسلفية وكُسمة باركت نجاح العملية الأمنية التي نفذها رجال الأمن من خلال إفشال محاولات انتحارية مدفوعة من قبل دول تحالف العدوان لزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

وندد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية بصمت الأمم المتحدة إزاء استمرار الحصار من قبل دول تحالف العدوان،مشيرين إلى أن التحرك الفعلي إلى جبهات القتال هو ما تامله القيادة من الشعب من أجل كسر الحصار وهزيمة المعتدين.
مصدر : موقع المسيرة
رقم : 984488
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