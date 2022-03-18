خاندوزي: جاهزون لأي سيناريو في المفاوضات

وأشاد إحسان خندوزى وزير الاقتصاد والمالية فى مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز بسجل الحكومة الجديدة، خلال الاشهر السبعة الماضية، موضحاً: بذلنا الجهود في مجال بيع النفط بالرغم من القيود المفروضة على تجارة إيران وضبط ارتفاع وتقلبات أسعار العملات الاجنبية ومعدلات التضخم.



واضاف: أسفر الحظر، خلال الاعوام الأخيرة ، عن تقلبات في أسعار العملات الاجنبية والتضخم المرتفع إلى تراجع الأداء الاقتصادي والنمو السلبي في اقتصاد البلاد.



وتابع: ما زلت لا أعرف ماذا ستكون نتيجة المحادثات النووية بفيينا بين إيران ومجموعة 4 + 1 وبغض النظر عن نتائجها ينبغي توخي الحذر بشأن ميزانية العام المقبل حتى لا يتعثر اقتصاد البلاد.