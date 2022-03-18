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الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 22:18

بايدن يحذر بكين من 'تداعيات' في حال مساعدتها لموسكو

بايدن يحذر بكين من
وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الرئيس جو بايدن تحدث اليوم مع الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وركز الحديث على الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن "الرئيس بايدن أبرز وجهات نظر الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا بشأن هذه الأزمة، وشرح جهودنا لمنع الغزو ثم الرد عليه، بما في ذلك من خلال فرض تكاليف على روسيا".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى "التداعيات والعواقب في حال قدمت الصين دعما ماديا لروسيا... وأكد دعمه لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة".

كما اتفق الزعيمان، وفقا للبيان، على "أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا".

ولفت بايدن إلى أن "السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تواصل معارضة أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن".

من جانبه دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه الافتراضي مع بايدن بكين وواشنطن إلى العمل معا لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
مصدر : وكالات
رقم : 984492
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