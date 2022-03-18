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الجمعة 18 آذار 2022 ساعة 23:07
موسكو تؤكد استعدادها ضمان حياة الأوكرانيين في ماريوبول
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن روسيا أبلغت كييف بأنها مستعده لفتح ممرات إنسانية وإطلاق سراح كل المتطرفين من ماريوبول في أي اتجاه (طريق) لإنقاذ المدينة والناس.
رقم :
984497
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