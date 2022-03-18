موسكو تؤكد استعدادها ضمان حياة الأوكرانيين في ماريوبول

اسلام تايمز (روسيا) - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استعدادها ضمان حياة القوميين الأوكرانيين الموجودين في ماريوبول في حال ألقوا أسلحتهم، وذلك حفاظا على حياة المدنيين.