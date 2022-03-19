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السبت 19 آذار 2022 ساعة 07:42

الأسد يزور الإمارات ويلتقي حاكم دبي

الأسد يزور الإمارات ويلتقي حاكم دبي
وأضافت حسابات الرئاسة السورية، أن الأسد التقى بن راشد في استراحته في المرموم بدبي.

وقالت إن الشيخ محمد بن راشد رحّب خلال اللقاء بزيارة الرئيس الأسد والوفد المرافق، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.

تناول اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في الإمارات وسوريا، بينهم عن الجانب الإماراتي: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وأنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وطلال حميد بالهول الفلاسي المدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي.

كما حضره الوفد المرافق للرئيس الأسد الذي يضم وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، ونائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري.

وكان في استقبال الأسد لدى وصوله إلى مطار دبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
رقم : 984527
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