الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 آذار 2022 ساعة 07:44

مدريد تعلن دعم موقف الرباط بشأن الصحراء المغربية

مدريد تعلن دعم موقف الرباط بشأن الصحراء المغربية
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام الصحافيين في برشلونة "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة بوليساريو.

وأكد ألباريس بذلك حرفيا رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبق أن كشف فحواها الديوان الملكي المغربي.

وجاء في بيان للحكومة الإسبانية "ندخل اليوم مرحلة جديدة في علاقتنا مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم".

يأتي هذا الإعلان من جانب مدريد بعد صدور بيان عن الديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها الأخير أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية من أجل تسوية الخلاف".

كما أعلنت مدريد أنه من المقرر أن يجري سانشيز زيارة إلى المغرب، من دون أن تحدد موعدها، وأن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سيزور الرباط "قبل نهاية الشهر الجاري" في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 984530
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الاسد وولي عهد أبو ظبي يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية
الرئيس الاسد وولي عهد أبو ظبي يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية
رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
18 آذار 2022
ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
18 آذار 2022
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
18 آذار 2022
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
18 آذار 2022
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
18 آذار 2022
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟
18 آذار 2022
اية الله رئيسي : شهداؤنا رصيد الامة الاسلامية واحرار العالم
اية الله رئيسي : شهداؤنا رصيد الامة الاسلامية واحرار العالم
17 آذار 2022
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
17 آذار 2022
في ظل تمسك أنصار الله بالشروط لإنهاء الحرب.. هل يوجد لدى السعودية خياراً اخر؟
في ظل تمسك أنصار الله بالشروط لإنهاء الحرب.. هل يوجد لدى السعودية خياراً اخر؟
17 آذار 2022
دلالات ونتائج الهجوم السيبرانيّ الذي تعرضت له "إسرائيل"؟
دلالات ونتائج الهجوم السيبرانيّ الذي تعرضت له "إسرائيل"؟
17 آذار 2022
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
جزار شبه الجزيرة العربية... ينادي بالإصلاح نهاراً ويعدم الأبرياء ليلاً
17 آذار 2022
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
إقامة مراسم تأبين المرجع آية الله علوي جُرجاني من قبل قائد الثورة
16 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟